Керуючий комітет при Кабміні схвалив проект Енергетичної стратегії України до 2035 року

Керуючий комітет при Кабінеті міністрів України під керівництвом віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона на своєму засіданні схвалив проект Енергетичної стратегії України до 2035 року, який передбачає максимальне зниження енергоємності ВВП та відмову від використання дефіцитного вугілля антрацитової групи.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила член цього комітету, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

«На сьогоднішньому засіданні Керуючого комітету під керівництвом Володимира Кістіона було схвалено проект Енергетичної стратегії України до 2035 року», - сказала вона.

За її словами, документ розроблявся в прозорому режимі, в ньому максимально усунені можливі фактори лобізму та його метою є зниження енергоємності ВВП.

«Стратегія – це основа для майбутньої дорожньої карти, складного й детального документа. Але найважливіше, стратегія - це політичний сигнал для інвесторів, наше «зелене світло», - додала вона.

Бойко перерахувала пріоритети енергетичної політики України, які вказані в стратегії: відмова від антрацитового вугілля, подальше використання атомної енергетики, інтеграція об'єднаної енергосистеми України у європейський ринок електроенергії, перенесення пунктів прийому-передачі транзитного газу зі східного на західний кордон України, перехід до стимулюючого тарифоутворення для енергокомпаній тощо.

За словами Бойко, Кістіон доручив Міненерговугілля внести остаточні правки й узгодити текст документа з іншими зацікавленими органами виконавчої влади.

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«У нас офіційно від Керуючого комітету - тиждень на літредакторів і підготовку візуалізації. Далі - обговорення на базі Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, далі - розсилка в зацікавлені органи виконавчої влади та обов'язкова публікація», - зазначила Бойко.

Як повідомляв УНІАН, багато експертів у енергетичній галузі тривалий час закликали владу розробити й затвердити текст нової енергетичної стратегії України. Зокрема, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у травні 2016 року говорив про необхідність розробки енергетичного балансу України в узгодженні з редакцією енергетичної стратегії.

19 грудня 2016 року на сайті Міненерговугілля було опубліковано проект енергостратегії до 2035 року.

Наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагав від представників робочої групи в міністерстві, яка розробляє енергостратегію, завершити підготовку цього документа в другому кварталі 2017 року.

Раніше Міненерговугілля заявляло про плани до 1 травня підготувати проект енергостратегії та винести його на розгляд уряду.