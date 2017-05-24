Нафта Brent торгується вище $54 за барель

Ціни на нафту дещо зросли вранці в середу: підтримку котируванням надала впевненість інвесторів у продовженні глобального пакту ОПЕК+ до кінця першого кварталу 2018 року.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,28 відсотка до $54,30 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $51,61 за барель, що на 0,27 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Обидва еталони зросли в ціні більш ніж на 10 відсотків з мінімумів травня завдяки впевненості учасників ринку в продовженні глобального нафтового пакту.

ОПЕК і 11 країн, що не входять в картель, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти в першому півріччі 2017 року на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення світового попиту і пропозиції.

Очікується, що 25 травня нафтоекспортери узгодять рішення про продовження глобального пакту на дев'ять місяців, до кінця березня 2018 року.

Серед основних факторів, що стримують вирівнювання балансу попиту і пропозиції на нафтових ринках, – високий рівень запасів і нарощування видобутку сировини в США, відзначають аналітики. Видобуток нафти в США зріс більш ніж на 10 відсотків з середини 2016 року до 9,3 мільйона барелів на добу.