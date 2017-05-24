"Схеми Курченка" повертаються: Насалик та Іванчук розробили схему, як заробити 100 мільярдів на імпорті палива – журналіст

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик і народний депутат Андрій Іванчук розробили схему, яка дозволить їм заробити 100 млрд грн на імпорті нафтопродуктів і зрідженого газу без сплати акцизу і ПДВ.

Читайте такожФірми Курченка вивезли з Донбасу до Росії мільйон тонн вугілля - ЗМІ

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський, зазначивши, що така діяльність нагадує схеми олігарха часів Януковича – Сергія Курченка, проте в набагато більших масштабах.

«Згідно з наявними у мене документами, Курченко та Ставицький (Едуард Ставицький – міністр енергетики у 2012-2014 роках – УНІАН) – це бліді тіні Іванчука і Насалика, які зібралися повторити героїчну долю младоолігархів, і готові вкрасти цього року з бюджету 100 мільярдів гривень паливного податку і ПДВ», - заявив Дубинський, додавши, що ця сума в 4 рази більша, ніж «Курченку і Компанії вдалося вкрасти за 4 роки «злочинного режиму».

За словами Дубинського, для реалізації цієї мети Насалик та Іванчук ініціювали запуск раніше зупиненого нафтохімічного заводу в місті Калуш (Івано-Франківська обл) - «Карпатнафтохім». Для завантаження цього підприємства сировиною вони внесли на розгляд Кабміну постанову №299, яке дозволяє «Карпатнафтохіму» для виробництва етилену без сплати податків імпортувати дистиляти (продукти перегонки нафти, бензин, мазут, дизпаливо) і зріджений газ. Кабмін прийняв цю постанову в кінці квітня.

«Щоб у цьому переконатися, - пропоную ознайомитися з постановою Кабінету міністрів, яке дає право «Карпатнафтохіму» (м. Калуш, рідне місто Насалика) ввезти легкі та важкі дистиляти, а також скраплений газ до Україну без сплати акцизів, - написав Дубинський, зазначивши, що за його даними ця постанова «народилося завдяки старанням Іванчука і Насалика».

Як зазначив журналіст, на перший погляд начебто ставиться благородна мета – завантажити зупинений завод і налагодити виробництво етилену, який є підставою для синтезу поліетиленів, бензолів, масел, вінілхлориду, етилового спирту та ін. Однак викликає підозри, що заводу дозволяють безмитно ввозити величезні обсяги сировини, які підприємство явно не в змозі переробити.

«Ось тільки обсяги цього завантаження – вражають: Іванчук і Насалик хочуть поставити нафтогазопродукти «в рамках щорічно встановлених квот на ввезення до України», що означає ні багато не мало 21,3 мільйона тонн дистилятів, з яких легких (бензин) – 2,63 млн тонн, важких (дизель) – 3,3 млн. тонн, і скрапленого (автомобільного) газу – 13,91 млн кубів», - заявив Дубинський.

За словами журналіста, в кращі роки своєї роботи завод переробляв всього лише 800 тис. тонн нафтопродуктів, а не мільйони тонн і виробляв не більше 227 тис. тонн етилену.

«Відчуваєте різницю між мільйонами і тисячами? Іванчук і Насалик її теж відчувають, тому що вона полягає в можливості не сплатити паливний акциз і ПДВ з ввезеного нібито для переробки палива. І замість переробки - продати його на АЗС. Сума на виході – просто космічна. Несплата акцизу це 60 мільярдів гривень. ПДВ – 40 мільярдів гривень. Разом - 100 мільярдів гривень. Які вищевказані товариші, здається, збираються просто вкрасти», - заявив Дубинський.

Також журналіст зазначає, що така схема аналогічна схемам Курченка, які реалізовувалися в 2012-2013 роках під виглядом переробки нафти на Одеському НПЗ.

«Різниця лише в тому, що при «сім'ї» схема щодо крадіжки паливних акцизів і ПДВ полягала в ввезенні нафтопродуктів за схемою обірваного транзиту для фіктивного виробництва бензину та дизеля. А за Іванчука-Насалика – за схемою обірваного транзиту для фіктивного виробництва етилену», - написав Дубинський, додавши, що з допомогою схем Курченка було вкрадено за 4 роки 1,5 млрд дол., у той час як ініціатори нових схем збираються вкрасти 4 млрд дол. у рік.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять в холдинг Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, дані нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.

У лютому новими власниками «Карпатнафтохіму (після дочірньої компанії «Лукойлу» - Lukoil Chеmical B. V.) стали компанії Xedrian Holding Ltd і Techinservice Limited.

У кінці квітня 2017 року менеджмент заводу заявив, що запуск «Карпатнафтохіму» планується на кінець травня цього року, після чого було прийнято постанову Кабміну № 299.

Довідка УНІАН. «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.