Україна все ближче до ринку електроенергії країн ЄС

Регіональна група Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) схвалила фінальний варіант Угоди про приєднання України до ринку електроенергії країн ЄС. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови державної компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Сьогодні в Лісабоні регіональна група ENTSO-E схвалила фінальний варіант Угоди про приєднання української енергосистеми до континентальним мереж Європи", - зазначив він.

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За словами Ковальчука, вже через кілька років Україна матиме можливість для вільного обміну електроенергією з країнами Європи.

За інформацією прес-служби "Укренерго", синхронізація з ENTSO-E істотно посилить стійкість енергетичної системи України та зведе до мінімуму залежність від поставок вугілля на ТЕС.

"Україна буде мати можливість отримання аварійної допомоги для своєї енергосистеми від енергосистем країн ENТSO-E" - повідомили в прес-службі, додавши, що паралельна робота з ринком ЄС дозволить наростити експорт електроенергії в Європу, в тому числі за рахунок атомної генерації.

За розрахунками "Укренерго", обсяг експорту може збільшитися з сьогоднішніх 5 мільярда кВт-год до 18-20 мільярдів кВт-год в майбутньому, що, в свою чергу, збільшить виручку від експорту електроенергії до 1,5 мільярда доларів.

"Синхронізація відкриває можливості участі українських ГЕС у балансуванні пікових навантажень суміжних енергосистем європейських країн, при цьому середня ціна на балансуючих ринках становить близько 70 євро за МВт", - заявили в компанії, додавши, що синхронізація посилить конкуренцію на внутрішньому ринку електроенергії України.

Як повідомляв УНІАН, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

Раніше Він повідомляв, що для інтеграції української енергосистеми до європейської необхідно розробити і затвердити Каталог заходів.

У березні 2017 року глава "Укренерго" заявляв, що вартість синхронізації української енергосистеми з енергосистемою Європейського Союзу може становити від 600 мільйонів до 1,8 мільярдів гривень.

На початку травня цього року компанія "Укренерго" прийняла стратегію розвитку на 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії у ENTSO-E.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.