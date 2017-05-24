В Україні скоротилися запаси антрацитового вугілля

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 17 по 24 травня поточного року скоротилися на 0,2% – до 423 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 3% – до 1,802 мільйона тонн з 1,750 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень збільшилися на 2,4% – до 2,225 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.