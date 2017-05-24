Капітану кількох кораблів, який був задіяний у "схемі Курченко", повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру капітану, причетному до фіктивного транспортування палива за так званою «схемою» бізнесмена Сергія Курченка за межі митної території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 23 травня правоохоронці повідомили про підозру капітану кількох кораблів, який брав участь у фіктивному транспортуванні палива.

Читайте такожФірми Курченка вивезли з Донбасу до Росії мільйон тонн вугілля - ЗМІ

Йому інкримінують службове підроблення документів з транспортування палива, зловживання службовим становищем і причетність до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).

У прес-службі пояснили, що прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету понад 2 млрд грн митних платежів від реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів.

«Прокуратура спільно з поліцією працюють над притягненням до відповідальності колишніх керівників публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», які безпосередньо організували схему фіктивного експорту нафтопродуктів і реалізовували їх на території України, уникнувши сплати до бюджету мільярдних митних платежів», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня було оголошено в розшук колишнього гендиректора і виконавчого директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», причетних до вивезення нафтопродуктів за так званою «схемою» Курченка. Також повідомлено про підозру колишньому заступнику керівника НПЗ, який зараз перебуває під вартою.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка СЄПЕК (рос. ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися до третіх країн, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.