Україна за два роки повністю відмовиться від антрациту - Насалик

Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.

Про це на засіданні уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає Економічна правда.

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"Антрацитова група повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто, ми плануємо, що у 2019 році будемо повністю незалежні від антрацитів. Зрозуміло, концепція направлена на власний видобуток газового вугілля", - сказав Насалик.

За його словами, цьогоріч Україна використає 7 млн тонн антрацитового вугілля - замість 10,6 млн тонн у 2016 році.

"Наша мета - збільшення видобутку вугілля з одночасним переведенням шахт на повністю бездотаційний самоокупний період, а також розв'язання екологічних та соціальних проблем. Сьогодні усі без винятку шахти збиткові", - додав Насалик.

Раніше УНІАН повідомляв, що 24 травня Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах, з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу.