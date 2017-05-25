Нафта дорожчає в очікуванні новин щодо заморозки видобутку

Ціни на нафту перейшли до зростання в четвер вранці після зниження днем раніше, оскільки трейдери відіграють можливі результати зустрічі ОПЕК і країн, що не входять в картель, де буде прийнято остаточне рішення з приводу продовження віденської угоди про скорочення видобутку нафти, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:44 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,80%, до 54,39 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,76% - до 51,75 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що трейдери реагують на новини з Відня, де моніторинговий комітет за підсумками міністерської зустрічі, що пройшла в середу, рекомендував продовжити угоду про скорочення видобутку нафти ще на дев'ять місяців, залишивши без зміни граничний обсяг видобутку. Остаточне рішення з цього приводу планується прийняти на зустрічі ОПЕК і країн, що не входять в організацію, 25 травня.

"Це продовження зробило сильний вплив на нафтові ціни, і на даному етапі малоймовірно, що ми побачимо збільшення обсягу скорочення видобутку", - передає агентство Рейтер слова інвестиційного аналітика Rivkin Securities Джеймс Вудс (James Woods). Експерт вважає, що представники ОПЕК, перш ніж приймати рішучі заходи, очікують результатів від скорочення видобутку, яке допоможе ребалансувати нафтовий ринок.

ОПЕК 30 листопада минулого року у Відні домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять що не входять в ОПЕК країн 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. Питання про продовження буде розглядатися на міністерській зустрічі моніторингового комітету 24 травня, а потім на зустрічі ОПЕК і країн, що не входять в картель, 25 травня.

Раніше в ході торгів середи ціни на нафту знижувалися на даних про запаси нафти в США. За даними міненерго США, видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 19 травня, збільшилася на 0,16%, або на 15 тисяч барелів на добу, до 9,32 мільйона барелів на добу. Крім того, запаси бензину та дистилятів у США зменшилися в меншій мірі порівняно з очікуваннями аналітиків. Запаси бензину скоротилися на 0,8 мільйона барелів, або на 0,3% - до 239,9 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження показника на 1,194 мільйона барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 0,5 мільйона барелів, або на 0,3%, до 146,3 мільйона барелів. Експерти прогнозували скорочення на 0,743 мільйона барелів.