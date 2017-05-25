"Нафтогаз" очікує рішення Стокгольмського арбітражу до кінця травня

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" очікує отримати рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу до кінця цього місяця. Про це 24 травня під час презентації проекту стратегії розвитку холдингу повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко.

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"До кінця травня ми очікуємо рішення в Стокгольмі. Можливо деякі питання та їх вирішення будуть перенесені на пізніший термін, можливо на червень... Це буде юридично зобов'язує рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансовим звітом "Нафтогазу" за 2016 рік, держхолдинг очікував кінцевого терміну винесення рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу – 30 квітня 2017 року, а по транзитному договором – 30 червня 2017 року.

Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Раніше повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.

7 квітня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову "Нафтогазу" за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України. Також він додав, що в "Газпромі" на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.

Згідно фінзвіту "Нафтогазу" за 2016 рік, НАК вимагає від "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі за контрактом купівлі-продажу газу 17,9 мільярда доларів, у той час як позовні вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" складають 45,7 мільярда доларів.