Рада знову не змогла призначити своїх представників у комісію для відбору членів НКРЕКП

Верховна Рада не затвердила жодну з двох кандидатур до складу Конкурсної комісії для проведення ротації нинішнього складу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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За постанову №6493 «Про призначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП» про призначення Костянтина Запайщикова проголосували 205 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

«Відповідно до закону про регулятора, ми повинні сформувати комісію у складі 5 осіб. Квоту на двох представників до цієї комісії має президент, одного представника повинен затвердити Кабмін і ще двох – Верховна Рада», - повідомив голова парламентського комітету у сфері паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський, який представив кандидатуру Запайщикова, але вона не знайшла достатньої підтримки в залі.

У свою чергу, депутат від фракції «Самопоміч» Лев Підлісецький наголосив, що кандидат має бути незалежним від президента.

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«Ми не будемо голосувати повторно за кандидата, який був місяць тому. Ми пропонуємо проголосувати за кандидата від опозиційних фракцій. І «Батьківщина», і «Самопоміч» підтримали Андрія Геруса», - сказав він.

Голова парламентського Комітету з питань будівництва і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський також представив кандидата.

«Комітет з питань будівництва і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 17 травня повторно розглянув кандидатури до складу Конкурсної комісії, які були запропоновані депутатськими фракціями. За результатами обговорення та голосування ми рекомендуємо до розгляду кандидатуру Юрія Шульги», - сказав Андрієвський.

За постанову №6493 «Про призначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП» про призначення Юрія Шульги проголосували 184 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Таким чином, парламент не підтримав кандидатуру Шульги на посаду одного з п'яти членів Конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, ухвалила у першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. 22 вересня законопроект був ухвалений у другому читанні, а 23 листопада відповідний закон підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються Конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також, згідно з цим законом, двох з п'яти членів комісії обирають профільні парламентські комітети.

При цьому закон передбачає такий механізм ротації: троє членів Нацкомісії – не пізніше ніж за 6 місяців з дати набуття чинності законом, ще двоє – не пізніше ніж за 18 місяців і ще двоє – не пізніше ніж за 30 місяців. План ротації затверджується президентом України.

12 квітня 2017 року Комітет Ради з питань ПЕК і Комітет з питань будівництва і ЖКГ затвердили по одній кандидатурі до складу Конкурсної комісії - Запайщикова і Шульгу.

13 квітня Верховна Рада не підтримала кандидатури Юрія Шульги та Костянтина Запайщикова.