Нафтовий картель ОПЕК вирішив продовжити угоду зі скорочення видобутку на 9 місяців

Нафтовий картель ОПЕК в четвер вирішив продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року, сказав один із делегатів ОПЕК, передає Рейтер.

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Рішення ОПЕК, швидше за все, знову підтримають кілька країн поза картелем, включаючи Росію, які обговорять це питання пізніше в четвер.

Пакт ОПЕК+ цього року допоміг цінам на нафту зрости до рівня вище $50 за барель після їх обвалу приблизно в два рази до кінця 2014 року, оскільки глобальні інвестори повірили у здатність країн, які домовилися про скорочення, знизити світовий надлишок нафти.

Індикативні ціни на нафту до обіду знизилися на 0,5 відсотка до $53,68 за барель, а напередодні зростали в очікуванні повідомлень про продовження пакту.