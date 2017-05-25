"Нафтогаз" прогнозує скорочення імпорту газу з Європи на 17%

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" прогнозує скорочення добового обсягу імпорту природного газу з Європи в червні 2017 року порівняно з обсягами в травні на 17% - до 24-25 мільйонів кубометрів на добу. Про це 24 травня під час презентації проекту стратегії розвитку холдингу повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко.

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"У червні імпорт буде на 5-6 мільйонів кубометрів на добу менший, ніж у травні – 24-25 мільйонів кубометрів на добу", - сказав він, додавши, що цей газ в основному буде купуватися за гроші самого "Нафтогазу" і частково – за кредитні кошти Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Росії.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів. У 2016 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 11% менше, ніж у попередньому році.

У середині квітня Вітренко заявив, що "Нафтогаз" закупив газ з постачанням в травні у європейських постачальників за ціною, яка на 25-30 доларів за тисячу кубометрів нижче, ніж ціна за контрактом з російським газовим монополістом "Газпромом".