Польща попередила Єврокомісію: "примирення" з Газпромом буде опротестовано

Польська сторона оскаржить рішення Єврокомісії, якщо та погодиться з пропозиціями "Газпрому" щодо врегулювання антимонопольної справи, повідомив журналістам глава польської державної нафтогазової компанії PGNIG Петро Вожняк, передає ПРАЙМ.

"Ми безумовно будемо оскаржувати таке рішення (якщо ЄК погодиться з пропозиціями "Газпрому" - ред.). Нас ці пропозиції не влаштовують і ми сподіваємося, що Єврокомісія візьме до уваги нашу думку. Ми будемо дуже активно брати участь в цьому процесі", - сказав Вожняк.

Вожняк раніше говорив, що Польща вимагає від Єврокомісії оштрафувати "Газпром" за порушення антимонопольного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія у серпні 2012 року ініціювала розслідування можливого порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства Євросоюзу. У квітні 2015 року Єврокомісія прийняла заяву про заперечення (Statement of Objections) в рамках цього розслідування. ЄК висунула російському газовому холдингу офіційні звинувачення в порушеннях у Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі та Словаччині.

"Газпром" в кінці 2016 року направив підсумкові пропозиції щодо врегулювання антимонопольної справи. Єврокомісія розкрила деталі пропозицій "Газпрому" 13 березня. Згідно з ними, компанія погоджується виключити з контрактів заборону на транскордонний перепродаж газу, а також прив'язати ціну для Польщі, Болгарії, Естонії, Латвії і Литви до бенчмарка, причому споживачі отримають право запускати процес перегляду ціни, якщо вона буде відрізнятися від бенчмарка. Крім цього, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть отримувати газ на пунктах його надходження в країни Балтії і Болгарію, а "Газпром" обіцяє не вимагати компенсації від Болгарії за відмову від "Південного потоку".

Зараз Єврокомісія завершує вивчення зібраних думок від учасників європейського ринку (market test) щодо пропозицій "Газпрому" в рамках антимонопольного врегулювання справи. Після цього ЄК може укласти з російською компанією юридично зобов'язуючу угоду. Якщо після цього російська компанія порушить свої зобов'язання, їй може загрожувати штраф до 10% виручки.

На сьогодні відомо, що тільки Болгарія - єдина країна-учасник розслідування, яка підтримала пропозиції "Газпрому". Всі інші наполягають на штрафі.

За правилами ЄС, штраф за порушення податкового законодавства теоретично міг би скласти 10% річної виручки. В 2015 р. вона склала 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 р., до девальвації і коли вже в цілому були сформульовані претензії ЄК, вона перевищувала $150 млрд.