Програма підвищення безпеки блоків АЕС не призвела до погіршення екологічної обстановки – "Енергатом"

Реалізація Комплексної програми підвищення безпеки блоків АЕС за період її реалізації (2012-2016 роки) не призвела до погіршення екологічної обстановки.

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Про це журналістам повідомив начальник відділу екології Національної атомної енергогенеруючої компанії-оператора АЕС "Енергоатом" Олександр Нємцов, представляючи результати екологічної оцінки програми.

"Протягом 2012-2016 років, а це період, за який аналізувався вплив реалізації КЗПБ (комплексна зведена програма безпеки – УНІАН) на навколишнє середовище, не спостерігалося зростання викидів забруднюючих речовин, пов'язаний з реалізацією заходів з підвищення безпеки", - сказав він.

За його словами, концентрація радіоактивних і не радіоактивних забруднюючих речовин у навколишньому середовищі не перевищував допустимих значень.

Нємцов додав, що за підсумками оцінки було доведено, що експлуатація АЕС за нормальних умов не чинить негативного впливу на навколишнє середовище.

"У разі виникнення проектних аварій вплив на навколишнє середовище не перевищить допустимих меж і не буде вимагати спеціальних заходів", - повідомив еколог.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 мільярда гривень. У грудні 2012 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення "Енергоатомом" позик від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Загальна оцінна вартість програми становить близько 1,4 мільярдів євро, в тому числі за рахунок кредитів ЄБРР та Євроатому - 600 мільйонів євро на паритетних умовах.

В результаті виконання цієї програми українські АЕС будуть приведені у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. На даний момент на чотирьох АЕС "Енергоатому" експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.