Збитки державі майже на мільярд: Генпрокуратура почала розслідувати передачу газових мереж Фірташу

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж у господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.

Читайте такожСуд призупинив стягнення з ОПЗ боргу перед компанією Фірташа – Фонд держмайна

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 15 травня, оприлюдненій в судовому реєстрі, повідомляє Liga.net.

Кримінальне провадження відкрито за статтями "Зловживання владою або службовим становищем" і "Службова недбалість".

Кабмінет Міністрів передав облгазам в господарське відання (на безкоштовній основі - ред.) державні газові мережі постановою №770 від 20 серпня 2012 року. На підстави цієї постанови були підписані відповідні договори з облгазами, які діють досі.

"... дії окремих посадових осіб Кабінету Міністрів України, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна призвели до нанесення державі збитків у розмірі 930 млн гривень", - йдеться у рішенні суду.

Згідно з документом, досудовим розслідуванням перевіряється можлива причетність посадових осіб ПрАТ "Газтек" до скоєння зазначених злочинів. Основним бенефіціаром цієї компанії вважається Дмитро Фірташ.

Сама компанія належить кіпрським Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited і Krezer Holdings Limited.

Печерський суд надав дозвіл на доступ до документів цієї компанії за період з 1 січня 2012 року по теперішній час.

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон «Про ринок природного газу», встановивши, що газові мережі можуть перебувати в користуванні на праві господарського ведення тільки у "суб'єктів державного сектора економіки".