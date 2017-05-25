Екваторіальна Гвінея стала членом нафтового картелю ОПЕК

Країни ОПЕК на саміті у Відні схвалили заявку Екваторіальної Гвінеї про вступ до картелю, повідомляє RNS.

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«Я хотів би висловити вдячність міністру гірничорудної промисловості і вуглеводнів Республіки Екваторіальна Гвінея Габріелю Мбега Обіангу Ліма і вітати його країну, яка приєдналася до організації у якості країни-учасниці», — заявив під час саміту ОПЕК міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх.

Нагадаємо, в січні 2016 року міністр гірничої видобутку і вуглеводнів Екваторіальної Гвінеї Габріель Мбега Обіанг Ліма зустрівся у Відні з представниками ОПЕК і презентував пропозицію уряду Екваторіальної Гвінеї щодо вступу в ОПЕК.

Екваторіальна Гвінея погодилася в грудні 2015 року приєднатися до 10 країн, що не входять в ОПЕК, які готові були скоротити видобуток нафти в рамках угоди з картелем. Згідно з домовленістю, Екваторіальна Гвінея повинна скоротити виробництво на 12 тис. барелів на добу.