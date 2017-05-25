Нацкомісія значно підвищила ціну вугілля в тарифах "Центренерго" на тепло

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 вересня 2017 року підвищила ціну на вугілля в тарифі на виробництво теплової енергії для теплоелектростанцій державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» на 53-87%.

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Відповідне рішення було одностайно ухвалене на черговому засіданні НКРЕКП.

Так, ціну вугілля в тарифі на тепло для Трипільської ТЕС (Київська обл.) з 1 вересня 2017 року збільшено на 87%, порівняно з ціною у діючому тарифі - до 2,087 тис. грн за тонну (без ПДВ). Для Вуглегірської ТЕС (Донецька обл.) ціна вугілля в тарифі на тепло з 1 вересня зросте на 86%, до 2,034 тис. грн за тонну (без ПДВ), для Зміївської ТЕС (Харківська обл.) - на 53%, до 2,005 тис. грн за тонну (без ПДВ).

Таким чином, тариф на відпуск теплової енергії для Вуглегірської ТЕС збільшено на 61%, до 392,72 грн/Гкал (без ПДВ), для Зміївської ТЕС - на 31,3%, до 432,23 грн/Гкал (без ПДВ), для Трипільської ТЕС - на 76,9%, до 509,29 грн/Гкал (без ПДВ).

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми поставок Україна тимчасово закуповувала паливо у Південно-Африканській Республіці. Наприклад, у 2016 році «Центренерго» купувало вугілля в ПАР, також компанія закуповувала паливо, видобуте на Донбасі, у приватного енергохолдингу ДТЕК. Крім того, компанія продовжує отримувати вугілля, що видобувається на державних шахтах на підконтрольній Україні території.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належать державі.