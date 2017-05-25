До України зайшов ще один міжнародний газовий трейдер

Міжнародний трейдер DufEnergy (Швейцарія) в кінці квітня заснував в Україні свою дочірню компанію для торгівлі природним газом та іншими енергоресурсами DufEnergy Ukraine (Київ).

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах зросли до 9,4 мільярда кубів

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб, передає OilNews.

Засновниками DufEnergy Ukraine виступають DufEnergy Trading SA (Швейцарія) і DufEnergy SA (Люксембург). Директором представництва призначена Зоя Головіна.

Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, в української дочки є виробництво і торгівля електроенергією, а також металами, рудами та промисловими хімічними речовинами.

У листопаді 2016 року швейцарська DufEnergy Trading SA підписала договори на транспортування та зберігання природного газу з оператором газотранспортної системи, компанією «Укртрансгаз».

Нагадаємо, 16 травня один із найбільших у світі трейдерів, Trafigura, відкрив свій офіс в Україні також з метою торгівлі природним газом.

Довідка. DufEnergy Trading SA з центральним офісом в Лугано (Швейцарія) займається торгівлею електроенергією, природним газом і зрідженим природним газом (LPG). DufEnergy Trading SA є дочірньою компанією Duferco Participation Holdings Limited і афільована з гірничо-металургійною компанією Duferco Group.