В Одеській області планується за рік побудувати три сонячні електростанції

В Одеській області до 1 червня 2018 року планується побудувати три сонячні електростанції загальною потужністю 86 мегават.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Одесі відбулася церемонія підписання відповідного меморандуму про співпрацю між компанією Kness Group і Одеською ОДА.

Документ скріпили підписами директор компанії Kness Group Сергій Шакалов і голова обласної адміністрації Максим Степанов.

Читайте такожКитай має намір розвивати сонячну енергетику в Україні через свою держкомпанію

Як повідомив Степанов на брифінгу, електростанції збудують у Окнянському і Арцизькому районах області.

«Проект передбачає запуск установки нових потужностей з виробництва електроенергії, сонячної електроенергії, за допомогою сонячних електростанцій загальною потужністю 86 мегават. Зазначу, що на сьогодні в Одеській області орієнтовно загальною потужність електростанцій 230 мегават. Тобто, те, що побудують, - чимало», - сказав Степанов.

За його словами, завершити будівництво усіх трьох об'єктів планується до 1 червня 2018 року. Вводиться в експлуатацію потужності будуть поетапно. На даний час вирішуються питання щодо відведення земельних ділянок.

За словами Шакалова, до будівництва будуть залучені до 500 осіб місцевих фахівців.

Як повідомили в прес-службі ОДА, енергетичний холдинг Kness Group - лідер у галузі будівництва об'єктів альтернативної енергетики України.

Відзначається, що потенційний розмір інвестицій, як українських, так і іноземних, який планується залучити в регіон під час реалізації проектів цієї компанії, становить понад 80 млн дол.