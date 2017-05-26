Компанія Ахметова повідомила про отримання дефіцитного вугілля з ПАР

Перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло до України.

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Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Наше перше судно з ЮАРівським вугіллям прибуло до України. Найближчим часом ми почнемо відвантажувати дефіцитний антрацит на склади наших ТЕС", - йдеться в повідомленні.

"За рахунок цих поставок ми зможемо підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, компанія ДТЕК, яку контролює бізнесмен Рінат Ахметов, підтвердила закупівлю 600 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи з ПАР. Прибуття першого судна до України з 75 тис. тонн антрациту очікувалося в червні 2017 року.

Після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообігу з неконтрольованими територіями гостро постало питання забезпечення вугіллям теплової генерації. В середині березня ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей і видобувають дефіцитне вугілля антрацитової групи.

В результаті нестачі антрациту на початку квітня вже зупинилися кілька ТЕС - Зміївська, Трипільська, Придніпровська і Криворізька станції.

За даними «Укренерго», теплова генерація забезпечує 22,7% від загального виробництва електроенергії в Україні.