Нафта дешевшає на фоні рішення ОПЕК продовжити замороження видобутку

Ціни на нафту знизилися вранці в п'ятницю, продовживши негативну динаміку попередньої сесії, через рішення ОПЕК+ продовжити глобальний пакт на 9 місяців, тоді як інвестори очікували від нафтоекспортерів рішучіших заходів для відновлення світового попиту і пропозиції.

Читайте такожЕкваторіальна Гвінея стала членом нафтового картелю ОПЕК

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,51 відсотка до $51,20 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,58 за барель, що на 0,65 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Нафтовий картель ОПЕК і кілька країн поза організацією в четвер домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року і зберегти обсяг скорочення на рівні 1,8 мільйона барелів на добу.

Обидва еталони знизилися в ціні на 5 відсотків після оголошення рішення ОПЕК+, оскільки деякі інвестори розчарувалися тим, що видобувачі не зважилися на масштабніше скорочення виробництва заради боротьби з надлишком нафти на світовому ринку.

"Враховуючи, що Росія і Саудівська Аравія оголосили про 9-місячне (продовження пакту) за тиждень до саміту ОПЕК+), такий сценарій вже був закладений у ціну, тому ринок чекав більшого, але не дочекався, звідси і розпродаж", – сказав Віренда Чаухан з Energy Aspects.

Продовження угоди до кінця першого кварталу 2018 року допоможе знизити надлишок пропозиції нафти на світовому ринку, але не реалізувати основну мету ОПЕК – вивести запаси сировини на середній рівень за п'ять років, прогнозує Barclays.

Крім того, аналітики застерігають, що продовження глобального пакту про скорочення видобутку нафти активізує зростання її виробництва у США.

Видобуток нафти в США вже зріс більш ніж на 10 відсотків з середини 2016 року до 9,3 мільйона барелів на добу, що дозволило їм стати в один ряд з найбільшими світовими виробниками сировини – Росією та Саудівською Аравією.