Кабмін зобов'яже облгази платити за використання газорозподільних мереж

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило договір, яким буде врегульовано платне використання газорозподільних мереж (ГРМ) і направило їх компаніям-операторам ГРС (облгазам).

Читайте такожЗбитки державі майже на мільярд: Генпрокуратура почала розслідувати передачу газових мереж Фірташу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на слова профільного заступника міністра енергетики Ігоря Прокопіва.

«Міністерство вжило таких заходів: перше - провели ряд переговорів з представниками операторів ГРМ. Друге - погодили текст договору, яким буде регулюватися платне використання державного майна», - зазначив Прокопів.

За його словами, 24 травня з боку міністерства були підписані примірники цих договорів і розіслані операторам ГРМ.

«Міненерговугілля зробило публічну оферту. Ми очікуємо, що оператори у встановлений законом термін, зі своєї сторони підпишуть зазначені договори», - сказав заступник міністра.

За словами Прокопіва, також Міненерговугілля закінчує щорічну інвентаризацію ГРМ.

«Майже всі компанії-оператори ГРМ своєчасно подали необхідні документи для реалізації цього процесу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ринок природного газу», який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був прийнятий в 2016 році і набрав чинності з 1 жовтня минулого року. Згідно з цим документом, ГРМ повинні бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися, як зараз, на умовах договорів відповідального ведення, які вже скасовані Кабміном.

За інформацією деяких народних депутатів, можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати становитимуть понад 700 млн грн.

21 лютого Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРМ і примірник договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна і Минэнергогуля провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.

Наприкінці лютого Кабмін доручив Міненерговугілля до 10 березня 2017 року укласти з облгазами договори на експлуатацію цих мереж, а також розірвати чинні. Пізніше граничний термін укладання договорів був перенесений на 10 квітня 2017 року.