"Укргідроенерго" почало будівництво четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС

Державна компанія «Укргідроенерго», оператор українських гідроелектростанцій, приступила до будівництва другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції у складі 4-го гідроагрегату, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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«Сьогодні розпочато будівництво другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції у складі 4-го гідроагрегату», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

16 березня цього року Кабмін затвердив проект будівництва четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС, який буде мати потужність у насосному режимі – 421 МВт і 324 МВт у генеруючому режимі, що дозволить здійснювати додаткове добове регулювання енергосистеми України і забезпечить аварійний резерв.

Довідка УНІАН. «Укргідроенерго» експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанціях на Дніпрі та Дністрі: Київській, Канівській, Кременчуцькій, Середньодніпровській, Дніпровській ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію (ГАЕС), Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.