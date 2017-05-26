Кабмін розширив склад правління "Нафтогазу" до шести осіб

16:45, 26 травня 2017
Енергетика
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Уряд ввів до складу правління "Нафтогазу" двох голів дочірніх компаній холдингу - Олега Прохоренко ("Укргазвидобування") та Миколу Гавриленко ("Укртранснафта").

Фото УНІАН

Кабінет міністрів ввів до складу правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" двох керівників дочірніх компаній – голову правління "Укргазвидобування" Олега Прохоренка та генерального директора "Укртранснафти" Миколи Гавриленко. Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".

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"Кабмін, як єдиний акціонер "Нафтогазу", розпорядженням від 24 травня 2017 року №355-р обрав членами правління компанії голови правління "Укргазвидобування" Олега Прохоренко і гендиректора "Укртранснафти" Миколу Гавриленко. Обидва підприємства на 100% належать "Нафтогазу", - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, до цього рішення правління складалося з чотирьох чоловік: Андрія Коболєва (голови), Сергія Переломи (першого заступника), Сергія Коновця і Юрія Колбушкіна.

"Таким чином, кількісний склад правління "Нафтогазу" тепер налічує шість осіб", - відзначили в прес-службі, додавши, що відповідно до Статуту "Нафтогазу" до складу правління повинні входити керівники дочірніх компаній, єдиним акціонером яких є нафтогазовий холдинг.

Раніше повідомлялося, що Кабмін на своєму засіданні 24 травня мав прийняти рішення щодо обрання двох нових членів правління "Нафтогазу".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.

"Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 кілометрів, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тисяч кубометрів.

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Теги: #Нафтогаз#наглядова рада