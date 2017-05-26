Запорізька АЕС відключила від мережі шостий енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі шостий енергоблок для усунення дефекту в роботі насосного обладнання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"26 травня 2017 року о 16:03 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключений від мережі для усунення дефекту на імпульсної лінії головного циркуляційного насоса №4", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні тривають операції з переведення реакторної установки енергоблоку №6 в стан "холодна зупинка".

"Заявка (на проведення ремонтних робіт – УНІАН) подана до 11:30 2 червня 2017 року", - додали в прес-службі.

За інформацією компанії, в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 620 МВт, при цьому зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Також повідомляється, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС та в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 26 травня в ремонті перебували третій і п'ятий енергоблок Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.