В Україні з початку року скоротився видобуток вугілля

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-квітні 2017 року скоротилася на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,069 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, 1,673 мільйона тонн, або 12,8% від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротилася на 20,6%.

У квітні в Україні було видобуто 2,709 мільйона тонн вугілля, з яких на держшахти припадає 343 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогодні Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрована в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" та "ДТЕК Комсомолець Донбасу".