Україна імпортувала з Словаччини по реверсу вже 35 мільярдів кубів газу

Україна з початку роботи реверсного маршруту постачань природного газу зі Словаччини - з 2 вересня 2014 року по 29 травня 2017 року (1000 днів) - імпортувала понад 35 мільярдів кубометрів "блакитного" палива. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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"Сьогодні 1000 днів роботи словацького реверсного маршруту, за цей період в Україну надійшло понад 35 мільярдів кубометрів газу газу", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерговугілля, у 2014 році по цьому маршруту було імпортовано 3,6 мільярда кубометрів, 2015 – 9,7 мільярда кубометрів, 2016 – 9,1 мільярда кубометрів, в 2017 році – 4 мільярди кубометрів.

"Завдяки роботі цього газотранспортного коридору, Україна два опалювальних сезони пройшла без імпорту газу з РФ", - наголошується в повідомленні.

За словами радника міністра енергетики Максима Білявського, технічна ідея запуску реверсних маршрутів з європейських країн з'явилася ще в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, зокрема, найбільші обсяги (9,1 мільярда кубометрів) були поставлені зі Словаччини.

За даними "Укртрансгазу", станом на 29 травня Україна вже 549 днів не імпортує газ з Росії.