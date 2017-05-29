Міненерговугілля збільшило прогноз експорту електроенергії на 10%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості опублікувало оновлений Прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, згідно з яким відомство збільшило прогноз експорту електроенергії цього року порівняно з раніше опублікованим прогнозом на 9,8% - до 6,109 мільярда кВт-год. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті міністерства.

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Згідно з повідомленням, у загальній структурі експорту поставки електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" (від'єднаний від об'єднаної енергосистеми Бурштинська ТЕС, яка входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК) становлять 3,589 мільярда кВт-год, а експорт в Польщу – 1,146 мільярда кВт-год.

При цьому Міненерговугілля збільшило прогноз експорту електроенергії в Молдову майже на 70% – до 1,374 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год. У січні-березні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 16,6% – до 1,349 мільярда кВт-год.

На початку березня Міненерговугілля оприлюднило Прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, згідно з яким, загальний показник експорту на 2017 рік оцінювався на рівні 5,5 мільярда кВт-год.

В кінці березня держкомпанія Молдови Energocom підписала з DTEK Trading контракт на постачання електроенергії до Молдови на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року за ціною 50,2 долара за 1 МВт-год. З 1 квітня ДТЕК почав експорт електроенергії до Молдови.