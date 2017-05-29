Запаси газу в українських сховищах зросли до 9,8 мільярда кубів

13:42, 29 травня 2017
Енергетика
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Добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ становить близько 65 мільйонів кубів.

REUTERS

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 20 по 27 травня зросли на 4%, або на 391 мільйон кубометрів, - до 9,789 мільярда кубометрів з 9,398 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 27 травня становив близько 65 мільйонів кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.

13 березня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.

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Теги: #ПСГ#запаси газу