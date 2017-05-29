"Укргазвидобування" підписала договір з полтавською компанією на буріння шести свердловин

Найбільша в Україні державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" і полтавська компанія "Спецмехсервис" уклали договір на 397,4 мільйона гривень, якими передбачено виконання робіт по бурінню шести свердловин, повідомила прес-служба держкомпанії.

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Згідно з повідомленням, початок робіт заплановано на серпень поточного року з буріння свердловини №77 на Західно-Соснівському родовищі (Харківська обл.). Проектна глибина свердловини становить 3790 метрів.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Укргазвидобування" в 2016 році збільшила видобуток природного газу на 0,5% порівняно з 2015 роком - до 14,605 мільярда кубометрів.

На даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році порівняно з 2014 роком спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.