Україна в квітні скоротила споживання вугілля на 30%

Україна в квітні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,9% - до 2,823 мільйона тонн.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Також повідомляється, що в порівнянні з березнем цього року споживання вугілля в квітні скоротилося на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.