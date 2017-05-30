Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту злегка знижуються у вівторок на тлі знову з'явилися очікувань окремих інвесторів подальшого зростання пропозиції на нафтовому ринку, повідомляє Прайм.

Читайте такожНафтовий картель ОПЕК вирішив продовжити угоду зі скорочення видобутку на 9 місяців

"Станом на 07:20 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,32% - до 52,47 долара за барель. Ціна нафти марки WTI зменшилася на 0,02%, до 49,79 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Агентство Reuters звертає увагу на стабільне зростання числа бурових установок у США. Як повідомляла у п'ятницю нафтосервісна компанія Baker Hughes, за підсумками що завершився 26 травня робочого тижня число бурових установок в країні зросла на сім штук, або на 0,77%, до 908 одиниць.

Кількість нафтових бурових установок зросла при цьому на дві штуки, або на 0,27% - до 722 одиниць, що стало найвищим показником з квітня 2015 року, відзначає агентство. Більше того, період, протягом якого кількість нафтових бурових установок зростає, став найдовшим в історії, додає агентство.

Разом з тим ціни трохи знижуються знижуються за рахунок іншого фактору, який теж відбувається у США. У Штатах в День Поминання в понеділок офіційно стартував сезон автомобільних поїздок, повідомляє агентство Reuters. "Початок автосезона посилило впевненість на ринку, що запаси (нафти - ред.) почнуть падати найближчими тижнями", - наводить агентство думку неназваних аналітиків ANZ.

Американська автомобільна асоціація (American Automobile Association, AAA) прогнозувала перед святом, що 39,3 мільйона американців вирушать до поїздки на відстань до 80 км або більше від свого будинку під час минулих вихідних, зазначає агентство. Це найвищий показник з 2005 року.