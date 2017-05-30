Два блоки Придніпровської ТЕС до листопада будуть переведені на газове вугілля

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК планує до листопада перевести два блоки Придніпровської теплоелектростанції з споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи на видобувається в Україні вугілля газової групи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході Енергетичного конгресу повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"По Придніпровській два енергоблоки станції мають бути переведені до листопада. У наступному році ми плануємо зробити ривок і перевести ще три енергоблоки. Я думаю, до 2019 року ми завершимо проект з переведення усієї Наддніпрянської станції", - сказав він, додавши, що на сьогодні компанія розробляє подібні проекти для енергоблоків Криворізької ТЕС.

"Як мінімум половина потужностей цієї станції буде переведена на марку "Р" (газове вугілля - УНІАН). Перші проекти будуть реалізовані в 2018 році", - зазначив Тимченко.

За його словами, вартість переведення одного енергоблоку оцінюється в 100-150 мільйонів гривень.

"У перспективі після реалізації цих проектів споживання антрациту компанією буде не більше 2 мільйона тонн на рік", - сказав гендиректор ДТЕК, додавши, що в 2016 році холдинг спожив 5 мільйонів тонн антрациту.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Для економії антрациту державна компанія "Центренерго" ще минулого року почала здійснювати переказ двох блоків Зміївської ТЕС, тоді як представники компанії ДТЕК тривалий час відмовлялися від планів щодо переведення блоків ТЕС з дефіцитного антрациту на вугілля газової групи.

Вперше про плани щодо переведення блоків Придніпровської ТЕС Тимченко заявив наприкінці квітня.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.