Кабмін не планує підвищувати ціну на газ у жовтні - Гройсман

Кабмін не має наміру підвищувати ціну на газ до 8,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів з жовтня, а заяви деяких політиків з цього приводу не відповідають дійсності.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Чув інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тисячі гривень. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, ціна на газ для побутових споживачів встановлена постановою Кабінету міністрів від 22 березня 2017 року №187 на рівні 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів (4,942 гривні за кубометр + 2,5% торгової націнки + ПДВ).