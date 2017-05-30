Кабмін не планує підвищувати ціну на газ у жовтні - Гройсман
Прем'єр назвав "абсолютною брехнею" інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тисячі гривень.
Кабмін не має наміру підвищувати ціну на газ до 8,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів з жовтня, а заяви деяких політиків з цього приводу не відповідають дійсності.
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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
"Чув інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тисячі гривень. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня", - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, ціна на газ для побутових споживачів встановлена постановою Кабінету міністрів від 22 березня 2017 року №187 на рівні 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів (4,942 гривні за кубометр + 2,5% торгової націнки + ПДВ).