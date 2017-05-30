Гройсман назвав ключову задачу реформ вугільної галузі

Ключовим завданням реформування державної вугільної галузі, концепція якого була ухвалена 24 травня на засіданні уряду, є збільшення прибутковості шахт. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Ключове завдання реформування вугільної галузі України – нарощування прибутковості шахт... найголовніше – ми повинні інвестувати в прибутковість шахт. Ця ідеологія закладена в систему управління всієї вугільної галузі", – сказав Гройсман.

Також він зазначив, що в центрі уваги керівників шахт завжди повинні знаходиться питання безпеки.

"Трагедія на шахті "Степова" дала сигнал для всіх керівників шахт, що економити на безпеці шахтарів просто неприпустимо", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості винесло на розгляд уряду концепцію і план реалізації заходів щодо реформування державної вугільної галузі до 2020 року, прийняття і виконання яких дасть можливість збільшити видобуток енергетичного вугілля на держшахтах до 8,7 мільйона тонн і вивести 70% шахт на рівень беззбитковості за підсумками 2017 року. Після обговорення ці документи були затверджені Кабміном.

Також профільний міністр Ігор Насалик заявив, що Україна повинна провести приватизацію всіх державних вугільних шахт після того, як буде проведено їх реформування і ці підприємства будуть виведені на рівень беззбитковості.

На початку березня 2017 року на шахті №10 "Степова" об'єднання "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше двадцяти. За попередніми даними, причиною вибуху на шахті стало загоряння повітряно-метанової суміші.