Нафта продовжує дешевшати через зростання видобутку в Лівії та США

На світових торгах в середу, 31 травня, ціни на нафту знижуються через зростання видобутку сировини в Лівії та США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,75 відсотка - до $51,45 за барель, на американську нафту WTI - до $49,22 за барель, що на 0,89 відсотка нижче попереднього закриття.

Трейдери відзначають, що зниження котирувань спровокувало зростання нафтовидобутку в Лівії, яке, за словами глави Національної нафтової корпорації (NOC), цього тижня збільшиться до 800.000 барелів на добу.

Лівія, яка входить в Організацію нафтоекспортерів (ОПЕК), була виключена з глобального пакту про скорочення видобутку сировини.

ОПЕК і кілька країн, що поза організації, минулого тижня домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців - до березня 2018 року і зберегти обсяг скорочення на рівні 1,8 мільйона барелів на добу.

Серед інших стримуючих факторів росту цін – збільшення виробництва сировини в США.

Видобуток нафти в США зріс більш ніж на 10 відсотків з середини 2016 року і на сьогодні перевищує позначку 9,3 мільйона барелів на добу, що недалеко від рівнів Саудівської Аравії і Росії.