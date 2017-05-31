Запорізька АЕС підключила до мережі шостий енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі шостий енергоблок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожЗаступник міністра енергетики США позитивно оцінив роботу Запорізької АЕС - "Енергоатом"

"31 травня 2017 року в 3:15 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоку. Сумарна потужність генераторів становить 3 480 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Запорізька АЕС відключила від мережі шостий енергоблок для усунення дефекту в роботі насосного обладнання.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.