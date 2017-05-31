В піку Росії: Трамп заявив про продовження підтримки США проекту "Південний газовий коридор"

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до учасників міжнародної виставки і конференції "Нафта і газ Каспію-2017" у середу в Баку, заявив, що США залишаються прихильними реалізації "Південного газового коридору", повідомляє портал Vesti.az.

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"Щорічна Міжнародна виставка і конференція "Caspian Oil & Gas-2017" та VII Каспійська міжнародна виставка "Caspian Power-2017" відкрилася в середу в Баку, на ці заходи в столиці Азербайджану зібралися понад 400 делегатів від 289 компаній з 30 країн світу. Проект ЮГК передбачає транспортування 10 мільярдів кубометрів азербайджанського газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в Європу. На початковому етапі в якості основного ресурсу для ЮГК розглядається газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки газоконденсатного родовища "Шах-Деніз". Надалі до проекту можуть бути підключені інші джерела", - йдеться в повідомленні.

"Я дуже ціную партнерські відносини з Азербайджаном і чекаю їх розвитку. США залишаються прихильними реалізації "Південного газового коридору". Я дуже ціную значну роль Азербайджану в підтримці зусиль щодо енергетичної безпеки. Я висловлюю готовність до співпраці з вами. США також прихильні мирному врегулюванню карабахського конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ", - йдеться в посланні Трампа.

За даними Gas Natural Europe, вартість ЮГК становить близько 40 мільярдів доларів, включаючи 9,3 мільярда доларів на проект Трансанатолійського трубопроводу (TANAP), 6 мільярдів доларів - на проект Трансадріатичного трубопроводу (TAP), 23,8 мільярда доларів - на другу стадію розробки "Шах-Деніза" і розширення Південнокавказького газопроводу.