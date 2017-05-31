ДФС буде контролювати обіг нафтопродуктів на "Карпатнафтохімі"

Про це під час засідання Кабміну заявив в. о. голови Фіскальної служби Мирослав Продан, відповідаючи на запитання міністра енергетики Ігоря Насалика про необхідність забезпечення контролю роботи даного підприємства.

«Щодо початку роботи «Карпатнафтохіму», згідно з моїм дорученням, вже створено окремий структурний підрозділ Енергетичної митниці, яка забезпечить повноцінне функціонування даного підприємства», - сказав Продан.

За словами Насалика, завод має запрацювати з 10-12 червня і буде переробляти в місяць близько 70-80 тис. тонн нафтопродуктів.

«З 10-12 червня почне роботу величезне підприємство «Карпатнафтохім», яке має окрему Енергетичну митницю у складі цього підприємства. Я б попросив Фіскальну службу за можливості, оскільки це великі обсяги переробки – близько 70-80 тис. тонн в місяць, надати митникам відповідне обладнання для визначення якості продукції і приділити особливу увагу ввезенню на підприємство, переробці та імпорту нафтопродуктів», - заявив міністр енергетики.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив необхідність здійснення контролю з боку МВС, щоб не допустити зловживань при роботі «Карпатнафтохіму».

Як повідомлялося, раніше український журналіст Олександр Дубинський заявив, що міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик і народний депутат від "Народного фронту" Андрій Іванчук під виглядом запуску заводу створюють схему, яка дозволить їм в цілому заробити близько 100 млрд грн на імпорті нафтопродуктів і зрідженого газу без сплати акцизів.

За його даними, обсяги можливих поставок нафтогазопродуктів "в рамках щорічно встановлених квот на ввезення в Україну" значно перевищують можливості виробництва етилену на "Карпатнафтохімі".

Довідка УНІАН. «Карпатнафтохім» (Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.