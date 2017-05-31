Стокгольмський арбітраж скасував вимогу "Газпрому" щодо принципу "бери або плати" - "Нафтогаз"

Вимогу російського газового монополіста «Газпрому», згідно з якою Україна мала щороку купувати 52 млрд куб. м газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), скасовано окремим рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Читайте також"Нафтогаз" vs "Газпром": рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу очікують до кінця травня«Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо принципу take-or-pay. Ми підтверджуємо інформацію про те, що ці вимоги скасовані», - повідомили у прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (із яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., із яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом "бери або плати".

За позовом у рамках контракту на транзит газу вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до української компанії - 7 млн дол.

Згідно з фінансовим звітом «Нафтогазу» за 2016 рік, держхолдинг очікував кінцевого строку винесення рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу – 30 квітня 2017 року, а за транзитним договором – 30 червня 2017 року.