Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з "Газпромом" із урахуванням ринкових умов

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у російського газового монополіста компанії «Газпром» з урахуванням ринкових умов.

Про це кореспонденту УНІАН повідомляла прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Читайте такожСтокгольмський арбітраж скасував заборону на реекспорт газу – заступник голови МЗС

«Арбітраж задовольнив вимогу «Натфогазу» про перегляд контрактної ціни з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж скасував вимогу "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газового спору стосовно умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році.

Однією зі спірних умов контракту на закупівлю газу з Росії була ціна «блакитного» палива, яка була набагато вищою вартості газу на європейському ринку з поставкою на західний кордон України. У середині квітня цього року головний комерційний директор «Нафтогазу» заявив, що ціна палива, яке було куплено на європейському ринку, на 25-30 дол. за 1 тис. куб. м нижче, ніж розрахункова ціна за контрактом із «Газпромом» на другий квартал 2017 року.

За даними української компанії, станом на 29 травня 2017 року, сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (із яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

За даними "Нафтогазу", сьогодні держхолдинг отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в частині контракту на купівлю газу, яке містить оцінку судом усіх юридичних і фактичних питань справи. Остаточне рішення, в якому буде вказано суми задоволених вимог сторін, буде надано пізніше.