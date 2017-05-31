Стокгольмський арбітраж скасував заборону на реекспорт газу – заступник голови МЗС

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і повністю скасував заборону на реекспорт природного газу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Читайте такожСтокгольмський арбітраж скасував вимогу "Газпрому" щодо принципу "бери або плати" - "Нафтогаз"«Рішення Стокгольмського арбітражного інституту сьогодні дає відповіді на правові питання в суперечці щодо контракту 2009 року про постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом»... Їх позиція з ключових питань виявилася наступною: 1) Умову «бери або плати» (левова частка фінансових вимог «Газпрому») скасована повністю; 2) Заборону реекспорту скасовано повністю; 3) Формула ціни переглянута з 2014 року - європейська ціна», - повідомила вона.

За словами Зеркаль, головний інтерес нашої країни полягає в тому, щоб поставки газу в Україну базувалися на європейських принципах і правилах функціонування ринку газу, що прописано в Договорі про заснування Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.