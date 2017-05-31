Клімкін про рішення Стокгольмського арбітражу: перемога над енергетичної агресією РФ

Міністр закордонних справ України назвав сьогоднішнє рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу в російського газового монополіста "Газпром" перемогою над енергетичної агресією Російської Федерації.

Читайте такожСуд відхилив скаргу "Газпрому" щодо виплати Україні 172 мільярдів штрафу"Чиста перемога України та європейських правил над енергетичної агресією РФ і монополізмом "Газпрому", - написав він у Twitter.

"Договорняки більше не діють. Тільки європейські правила! #Стокгольм", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у російського газового монополіста компанії "Газпром" з урахуванням ринкових умов.

Також вимога "Газпрому", згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати"), скасовано окремим рішенням Стокгольмського арбітражу.