Газовий спір: "Газпром" назвав рішення Стокгольмського арбітражу "проміжним"

У "Газпромі" заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу з розгляду між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" є проміжною стадією.

У російській компанії говорять, що Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення не раніше кінця червня, передає ТАСС.

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"Сьогодні отримано окреме (проміжне) рішення Стокгольмського арбітражу з розгляду між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" у рамках контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, що є проміжною стадією арбітражного процесу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив заступник начальника юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль, рішення Стокгольмського арбітражу "не містить конкретних цифр і присвячено вирішенню принципових юридичних питань".

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю природного газу у російського газового монополіста компанії "Газпром" з урахуванням ринкових умов.

Також вимога "Газпрому", згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати"), скасована окремим рішенням Стокгольмського арбітражу.