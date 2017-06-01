Опублікований проект Енергетичної стратегії України до 2035 року
Планується, що проект нової стратегії буде схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України до кінця червня цього року.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило проект Енергетичної стратегії України до 2035 року, який передбачає максимальне зниження енергоємності ВВП.
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Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, за останній тиждень в текст документа були внесені редакційні правки та уточнення у відповідності з прийнятими рішеннями на засіданні Керуючого комітету з координації роботи по підготовці проекту.
"Планується, що проект нової стратегії буде схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України до кінця червня цього року. Після цього уряд почне напрацювання плану реалізації стратегії у відповідності з визначеними нею періодами до 2020, 2025 і 2035 років", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі нагадують, що підготовлений проект нової стратегії є базовим документом державної енергетичної політики, визначає цілі розвитку енергетичного сектору у відповідності з потребами економічного і соціального розвитку на період до 2035 року, а також формулює завдання органів виконавчої влади в сфері управління енергетичним сектором.
Як повідомляв УНІАН, багато експертів в енергетичній галузі тривалий час закликали влади розробити і затвердити текст нової енергетичної стратегії України. Зокрема, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у травні 2016 року говорив про необхідність розробки енергетичного балансу України в узгодження з редакцією енергетичної стратегії.
Наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав від представників робочої групи в міністерстві, яка розробляє енергостратегії, завершити підготовку цього документу у другому кварталі 2017 року.
Раніше Міненерговугілля заявляло про плани до 1 травня підготувати проект енергостратегії та винести його на розгляд уряду.