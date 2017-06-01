Опублікований проект Енергетичної стратегії України до 2035 року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило проект Енергетичної стратегії України до 2035 року, який передбачає максимальне зниження енергоємності ВВП.

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Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, за останній тиждень в текст документа були внесені редакційні правки та уточнення у відповідності з прийнятими рішеннями на засіданні Керуючого комітету з координації роботи по підготовці проекту.

"Планується, що проект нової стратегії буде схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України до кінця червня цього року. Після цього уряд почне напрацювання плану реалізації стратегії у відповідності з визначеними нею періодами до 2020, 2025 і 2035 років", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадують, що підготовлений проект нової стратегії є базовим документом державної енергетичної політики, визначає цілі розвитку енергетичного сектору у відповідності з потребами економічного і соціального розвитку на період до 2035 року, а також формулює завдання органів виконавчої влади в сфері управління енергетичним сектором.

Як повідомляв УНІАН, багато експертів в енергетичній галузі тривалий час закликали влади розробити і затвердити текст нової енергетичної стратегії України. Зокрема, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у травні 2016 року говорив про необхідність розробки енергетичного балансу України в узгодження з редакцією енергетичної стратегії.

Наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав від представників робочої групи в міністерстві, яка розробляє енергостратегії, завершити підготовку цього документу у другому кварталі 2017 року.

Раніше Міненерговугілля заявляло про плани до 1 травня підготувати проект енергостратегії та винести його на розгляд уряду.