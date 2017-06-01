Реакція Єврокомісії на рішення Стокгольмського арбітражу: "ми взяли до відома"

В Європейській комісії взяли до уваги рішення Стокгольмського арбітражу, яким він скасував принцип "бери або плати" і задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" щодо перегляду ціни в спорі з ВАТ "Газпром".

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Про це власному кореспонденту УНІАН у четвер в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії.

"Ми взяли до уваги цю інформацію", - сказав він.

Ніяких інших деталей в ЄК не надали.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Стокгольмський арбітраж скасував вимогу "Газпрому" щодо контрактного принципу "бери або плати" і заборони на реекспорт газу, а також задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з "Газпромом" з урахуванням ринкових умов.

Україна в особі "Нафтогазу України" подала позов до російського "Газпрому" в Стокгольмський арбітражний суд за двома контрактами: по транзиту російського газу до ЄС через територію України та по купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки за умовами контракту, укладеного між компаніями в 2009 році.

За даними української компанії, станом на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів (з яких 14,1 мільярда доларів складають вимоги про перегляд ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня "Нафтогаз" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в частині контракту на купівлю газу, яке містить оцінку судом всіх юридичних і фактичних питань справи. Остаточне рішення, в якому будуть вказані суми задоволених вимог сторін, буде надано пізніше.

Одним із спірних умов контракту було положення, яке забороняло Україні ("Нафтогазу") здійснювати зворотний експорт (реекспорт) російського газу з Європи в нашу країну. Україна з вересня 2014 року почала реверсні поставки "блакитного" палива, купуючи його у європейських компаній. Наприклад, зі Словаччини протягом 2014-2017 років було імпортовано 35 мільярдів кубометрів газу.