Переведення другого блоку Зміївської ТЕС на газове вугілля наближає Україну до енергонезалежності – Гройсман

Завершення робіт з переобладнання другого блоку Зміївської ТЕС (Харківська область) компанії "Центренерго" з дефіцитного вугілля антрацитної групи на видобувається в Україні вугілля газових марок наближає Україну до енергонезалежності.

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Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Виконано наше ще одна обіцянка, і, випереджаючи всі заплановані графіки, запущений в роботу енергоблок №2 Зміївської ТЕС, який тепер працює на газовому вугіллі. Ми обіцяли задіяти заходи щодо зменшення використання вугілля дефіцитної антрацитної групи, і ми поступово втілюємо їх у життя. Запущений вкрай важливий для енергобезпеки України проект. Це наближає нас до нашої стратегічної мети - до 2020 року стати енергонезалежними", - пише Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня держкомпанія "Центренерго" завершила будівельно-монтажні роботи з переобладнання другого блоку Зміївської ТЕС з антрациту на газове вугілля.

За даними компанії, даний блок має бути введений в експлуатацію до 1 вересня 2017 року. Енергоблок №5 Зміївської ТЕС має бути переведений на марку "Г" до 15 вересня 2017 року. Таким чином, Зміївська ТЕС першої в Україні переходить з дефіцитного енергетичного вугілля марок "АШ" і "Т" на використання вугілля газової групи.

Після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит.

Для зниження залежності від антрациту в 2016 році було ініційовано переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС державної компанії "Центренерго" на спалювання вугілля газової групи.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що переобладнані блоки Зміївської ТЕС запрацюють в третьому-четвертому кварталі 2017 року. Вартість такого переходу становить 240 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" належать державі.