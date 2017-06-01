Турчинов назвав рішення Стокгольмського арбітражу першим кроком до перемоги над агресором

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу в російського газового монополіста "Газпром" першим кроком до перемоги над агресором.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Це перший крок до перемоги не лише на полі бою, але і в економіці над агресором. Я переконаний, що будуть і подальші рішення судів, які змусять Росію відшкодувати той збиток, який вона завдала Україні", - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю природного газу у російського "Газпрому" з урахуванням ринкових умов.

Також вимога "Газпрому", згідно з яким Україна повинна була щорічно купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати"), скасовано окремим рішенням Стокгольмського арбітражу.

Крім того, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" і повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт природного газу.