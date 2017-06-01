Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо газової суперечки України та РФ очікується наприкінці червня

Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпром» буде оголошено орієнтовно наприкінці червня. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, вчорашні рішення – це “формально попереднє рішення”. “Остаточне рішення буде оголошено десь орієнтовно наприкінці червня”, - зазначив він.

Петренко зазначив, що це попереднє рішення, яке є програшом Росії, дає можливість прогнозувати остаточне рішення.

“Після цього рішення багато країн і багато компаній в країнах Європи можуть піти до суду і мати всі шанси скасувати невигідні, неринкові, неекономічні ціни, які їм колись нав'язали Росія і “Газпром”, - сказав міністр.

Також Петренко зауважив, що остаточне рішення “складатиме формулу розрахунку ринкової ціни” на газ. “Це цифри, а основні положення прийняті вчора”, - додав він.

За його словами, розробляються можливі механізми щодо отримання компенсації з боку Росії за порушення, які були. “Ми зараз ці механізми випробовуємо на виконанні рішення українського суду проти “Газпрому”, - сказав Петренко і додав, що вже є перші суми стягнень з “Газпрому” та арешту певного його майна.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Крім того, арбітраж скасував вимогу російського газового монополіста «Газпрому», згідно з яким Україна мала щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС територією України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. складають вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом "бери або плати".

За позовом у рамках контракту на транзит газу вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до української компанії - 7 млн дол.