Рішення Стокгольмського арбітражу: перемога "Нафтогазу", але не українців

Рішення Стокгольмського арбітражу може ніяк не вплинути на тарифи на газ для населення, тому що це — дві зовсім різні планети. Так, завдяки цьому судовому рішенню Україна тепер не буде сплачувати «Газпрому» величезні суми компенсації за недобраний природний газ, як ми це мали робити за системою «take or pay» («бери або плати»). Тепер змінюється формула постачання газу, і принцип «take or pay» вже не буде діяти. Також судом надана змога українській сторони реекспортувати російський газ. Але, до речі, ще питання — чи буде Україна надалі купувати газ у російського «Газпрому».

Тепер змінюється формула постачання газу, і принцип «take or pay» вже не буде діяти

Отже, рішенням Стокгольмського арбітражу всі ці питання вирішені.

Але чи вплине ця перемога «Нафтогазу» напряму на тарифи для населення - питання лишається відкритим. Адже це в Україні встановлює Національна комісія, яка формує тарифи на електроенергію, газ та інші комунальні тарифи. Це питання суто внутрішньої політики, і все залежить від рішення цієї комісії, яка, начебто, є незалежною, але насправді на неї здійснює прямий вплив виконавча влада. Тож усе залежатиме від рішень комісії та виконавчої влади, а також подань НАК «Нафтогаз України». Тобто він (або Міністерство енергетики) може зробити таке подання (але чи зробить?), що рішення суду впливає на тарифи.

Але чи вплине ця перемога «Нафтогазу» напряму на тарифи для населення - питання лишається відкритим

«Газпром» поки що мовчить і не коментує рішення Стокгольмського арбітражу. Але як же може сторона, що програла, щось коментувати, адже їй потрібно підготуватися і показати гарну міну при поганій грі. Як говорила пані Тимошенко, яка і призвела до цього ганебного контракту (що б там не говорили, правильно вона вчинила чи ні — це інша дискусія, але саме вона призвела до цього найгіршого контракту в історії України), у «Газпрому» дуже гарні юристи. Тож нехай зараз ці «гарні юристи» повернуться додому, в Росію, отримають там на горіхи, а тоді побачимо — що там з ними буде. Спочатку «Газпром» має якось підготувати російську спільноту до коментування цієї поразки і до того, яким чином викручуватися з цієї ситуації. Та й взагалі, Росії тепер треба підготуватися до інших реалій потенційної співпраці з Україною в транзитній сфері, а в постачальницькій сфері — побачимо, чи буде така співпраця взагалі.

Валерій Боровик, експерт з енергетичних питань, голова правління Альянсу «Нова енергія України»